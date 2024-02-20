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Хиддинк: российские клубы точно не вернутся в еврокубки в ближайшие пять лет

Хиддинк: российские клубы точно не вернутся в еврокубки в ближайшие пять лет
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о том, когда российские клубы смогут вернуться в еврокубки.

«Я не знаю, когда российские клубы вернут в еврокубки. Думаю, это точно не произойдёт в ближайшие пять лет. Все понимают причины», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за ситуации на Украине. Осенью прошлого года стало известно, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока не завершится СВО.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона выиграл «Краснодар», набравший 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Быки» Владимира Ивича опережают преследующий их «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

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