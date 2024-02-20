Алишер Никимбаев: у Файзуллаева перспектив больше, чем у Шомуродова

Член оргкомитета Кубка Азии — 2023 Алишер Никимбаев предположил, сможет ли полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев превзойти по уровню нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, выступающего на правах аренды за «Кальяри». Напомним, оба футболиста выступают за сборную Узбекистана.

«Учитывая, что Аббос уехал на несколько лет раньше Эльдора, то да. Шомуродов – зависимый игрок от средней линии, а Аббос более креативный, может всё самостоятельно исполнять. У Файзуллаева перспектив больше. Шомуродов хорош трудолюбием и упорством. Он был не самым талантливым игроком поколения, но смог добиться большего. Всё зависит не только от футбольных качеств Аббоса, надеюсь, у него хватит всего для большой карьеры», — приводит слова Никимбаева Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Напомним, сборная Узбекистана вышла из группы со второго места, набрав пять очков. На групповой стадии соперниками узбеков были сборные Австралии (1:1), Сирии (0:0) и Индии (3:0). На стадии плей-офф национальная команда Узбекистана в 1/8 прошла Таиланд (2:1), где победный мяч забил футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. В матче 1/4 финала Кубка Азии с национальной командой Катара Узбекистан уступил в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:3 в серии пенальти).