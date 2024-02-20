Никимбаев: сборная Узбекистана зависела от Файзуллаева, так как не было Шомуродова

Член оргкомитета Кубка Азии — 2023 Алишер Никимбаев поделился мыслями о зависимости сборной Узбекистана от полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Команда вынуждена была зависеть от него и от других атакующих полузащитников, потому что не было Шомуродова. До турнира сборная больше зависела от Эльдора, но сейчас, в его отсутствие, Файзуллаев себя хорошо проявил как остро атакующий футболист.

Нельзя сказать, что команда теперь будет зависеть от Аббосбека – ситуация изменится, когда восстановится Эльдор. Безусловно, способности Файзуллаева будут только развиваться. Он перспективный, талантливый молодой парень. Его умение и креативные данные сыграют роль в будущем», — приводит слова Никимбаева Metaratings.

Напомним, сборная Узбекистана вышла из группы со второго места, набрав пять очков. На групповой стадии соперниками узбеков были сборные Австралии (1:1), Сирии (0:0) и Индии (3:0). На стадии плей-офф национальная команда Узбекистана в 1/8 прошла Таиланд (2:1), где победный мяч забил футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. В матче 1/4 финала Кубка Азии с национальной командой Катара Узбекистан уступил в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:3 в серии пенальти).