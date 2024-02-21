Смолов рассказал, мечтает ли он перейти в клуб из МЛС

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своей давней мечте поиграть в американской футбольной лиге (МЛС). На протяжении профессиональной карьеры форвард выступал только в двух зарубежных клубах — «Фейеноорде» и «Сельте».

«Есть ли ещё желание уехать в МЛС? Честно говоря, не думаю больше об этом. Когда-то мысли были совместить последние годы карьеры с обучением там. Сейчас же это невозможно. Русские там играют только в НХЛ и делают хоккей лучше. От сотрудничества же с российскими футболистами и специалистами там отказались», — приводит слова Смолова пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.