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Канье Уэст в странном стиле посетил матч Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико»

Канье Уэст в странном стиле посетил матч Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико»
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Знаменитый американский певец Канье Уэст в странном стиле посетил первый матч Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико» (1:0, идёт второй тайм).

Недавно Канье Уэст выпустил трек, в котором приняли участие ультрас миланского «Интера», а уже совсем скоро у певца концерт в Болонье.

Напомним, на 79-й минуте матча Лаутаро Мартинес выскочил на рандеву с Яном Облаком, но пробил прямо в голкипера. Мяч удачно отскочил к Марко Арнаутовичу, который ударом в ближний угол через ноги защитника открыл счёт.

На групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» занял второе место в группе с «Реалом Сосьедад», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» с 12 очками. Миланцы трижды одержали победу и три раза сыграли вничью. «Атлетико» в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком» занял первое место с 14 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды сыграли вничью.

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