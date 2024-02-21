«Интер» выиграл девять матчей подряд впервые за почти три года

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов миланский «Интер» дома обыграл мадридский «Атлетико» (1:0). Победа в сегодняшнем матче стала девятой подряд для команды Симоне Индзаги.

«Нерадзурри» выиграли девять последних матчей во всех турнирах: шесть матчей в Серии А, две игры в Суперкубке Италии и одна встреча в плей-офф Лиги чемпионов. Такой серии у них не было с весны 2021 года.

В последний раз «Интер» терял очки ещё в матче 18 тура Серии А с «Дженоа» 30 декабря 2023 года. Тогда матч завершился вничью со счётом 1:1.

Напомним, в следующем туре чемпионата Италии «Интер» в гостях встретится с «Лечче». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде состоится 13 марта.

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