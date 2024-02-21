Алекс составил символическую сборную «Спартака» из бывших партнёров по команде

Бывший футболист «Спартака» Алекс составил свою символическую сборную из бывших партнёров по московскому клубу.

«Это сложно. Как же звали того вратаря? Дикань? Паршивлюк, Рохо, Ковач, Макеев. Кстати, Макеев был очень весёлым, удивительный парень! Кариока, Ибсон, Жано, Веллингтон, Макгиди.

И как же звали того русского? Да, Дзюба! Великий! Он же потом стал капитаном сборной. Классный игрок. Дзюба очень любил шутить», — сказал Алекс в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Алекс играл за «Спартак» с 2009 по 2011 год. В составе московского клуба бразильский полузащитник дважды становился серебряным призёром внутреннего первенства. На его счету 69 матчей, 19 голов и 27 результативных передач в футболке красно-белых.