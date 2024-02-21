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Стали известны сроки возвращения Алиссона после травмы

Стали известны сроки возвращения Алиссона после травмы
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Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер восстановится от травмы не раньше конца марта. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
21 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Лутон Таун
Лутон
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По информации источника, бразильский голкипер не сможет принять участие в ближайших матчах национальной команды. Бразилия 23-го марта сыграет с Англией, а 26-го — с Испанией в рамках международных товарищеских матчей.

Ожидается, что Алисон, помимо матчей сборной, будет вынужден пропустить встречи чемпионата Англии с «Лутон Таун», «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» и «Эвертоном», а также финал Кубка английской лиги с «Челси» и матч 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном».

Напомним, бразильский вратарь получил повреждение подколенного сухожилия на тренировке «Ливерпуля» перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (4:1).

В нынешнем сезоне Алисон Бекер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и девять встреч провёл «на ноль». На данный момент после 24 сыгранных матчей английского чемпионата «Ливерпуль» находится на первом месте с 54 очками.

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