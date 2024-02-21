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Симеоне прокомментировал поражение от «Интера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Симеоне прокомментировал поражение от «Интера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча после поражения от «Интера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Арнаутович – 79'    

«Мы выступили довольно хорошо. Мы были близки к тому, что планировали сделать сегодня. Мы должны были блокировать очень хорошие атаки, которые создавал нам «Интер». В конце концов, они воспользовались многими моментами, когда мы теряли мяч в контратаках, и создавали хорошие моменты для взятия ворот.

Мы должны продолжать совершенствоваться, продолжать выигрывать дуэли, продолжать бежать с большей интенсивностью и совершенствоваться. И это даст свои плоды, я уверен», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде состоится 13 марта.

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