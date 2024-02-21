Индзаги отреагировал на победу «Интера» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

«Ребята показали исключительную игру против физически и технически сильной команды. Жаль, что мы выиграли всего лишь со счётом 1:0.

Я рад выходу Арнаутовича. Мне нравится их с Санчесом настрой и то, как они выходят на поле. Во втором тайме мы были великолепны», — приводит слова Индзаги Pazzi di Fanta.

21 февраля завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Интер» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу миланцев.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде состоится 13 марта.