Джейми Каррагер раскритиковал игру «Атлетико» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Интером»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о победе «Интера» в матче с «Атлетико» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Диего Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов, приводил к победе в Ла Лиге, но наблюдать за игрой его команды не очень приятно. Я рад, что «Интер» выиграл первый матч, и я надеюсь, что именно «Интер» пройдёт дальше», – приводит слова Каррагера Atletico Universe в социальной сети X (ранее Twitter).

Команда Симоне Индзаги одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0. Единственный гол в домашнем для «нерадзурри» поединке забил форвард Марко Арнаутович, поразивший ворота «матрасников» на 79-й минуте.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде состоится 13 марта.

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