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Экс-игрок «Спартака» Алекс записал обращение к болельщикам команды

Экс-игрок «Спартака» Алекс записал обращение к болельщикам команды
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Бывший футболист «Спартака» Алекс записал обращение к болельщикам московской команды.

«Первое, что я хочу донести до болельщиков, это то, как я им благодарен. Всё, что я прожил с вами, пережить мне помогли вы. Вы меня приняли, узнали. Я вас уважаю, я восхищаюсь вами и всегда буду за вас переживать. Со мной может произойти что угодно, но я вас никогда не забуду.Я не забываю вас ещё и потому, что вы меня помните. Большое спасибо за всё. И я прошу прощения, если что-то было не так. Но в то же время уверен, что это был замечательный период в моей жизни, один из лучших. Я скучаю по вам, мне очень хочется вернуться, и я обязательно с вами встречусь», — сказал Алекс в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Алекс играл за «Спартак» с 2009 по 2011 год. В составе московского клуба бразильский полузащитник дважды становился серебряным призёром внутреннего первенства. На его счету 69 матчей, 19 голов и 27 результативных передач в футболке красно-белых.

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