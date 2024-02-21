Стало известно решение Модрича по предложению Анчелотти войти в тренерский штаб «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал ответ наставнику мадридской команды Карло Анчелотти на предложение присоединиться к тренерскому штабу «сливочных» по окончании сезона.

Как сообщает AS, Модрич отказался от роли ассистента Анчелотти, но поблагодарил тренера за предложение. Отмечается, что игрок намерен провести ещё как минимум один сезон на топ-уровне.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич недоволен количеством игрового времени в «Реале» и рассматривает варианты с тем, чтобы покинуть мадридский клуб.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. С мадридским клубом хорват завоевал 24 трофея, в том числе побеждал в Лиге чемпионов УЕФА пять раз.

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