Гризманн рассказал, на каком турнире хочет выступить летом помимо чемпионата Европы

Нападающий мадридского «Атлетико» сборной Франции Антуан Гризманн высказался о том, что хочет, чтобы клуб отпустил его для участия в Олимпийских играх в Париже.

«Игры в Париже – это что-то исключительное. В своё время я обсужу с руководством «Атлетико» вопрос, смогут ли меня на них отпустить. Я сделаю всё возможное, чтобы выступить на Олимпиаде.

Впереди ещё Евро, но я знаю возможности своего организма, у нас физиотерапевты очень высокого уровня, так что проблем не будет», – приводит слова Гризманна Le Monde.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

По правилам, для участия в олимпийском футбольном турнире допускаются три игрока старше 23 лет. Чемпиону мира 2018 года Гризманну на данный момент 32 года. Олимпийские игры не входят в список дат Международной федерации футбола, в которые клубы обязаны отпускать своих футболистов в национальные сборные.

Напомним, сборная Франции по футболу один раз побеждала на Олимпийских играх – в 1984 году. За сборную Франции Гризманн принял участие в 127 матчах, забив 44 гола и отдав 38 результативных передач. Форвард занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат мира (2018) и Лигу наций (2021), а также дошёл до финала мирового первенства (2022).

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами: