Романо: Мбаппе получит права на изображение по соглашению с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, форвард согласовывает последние детали контракта с будущей командой, который вступит в силу 1 июля 2024 года. По его информации, игрок получит права на изображение, а также «огромный» подписной бонус. По соглашению футболист будет получать фиксированную зарплату, которая соответствует заработку вингера Винисиуса Жуниора и полузащитника Джуда Беллингема.

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ: