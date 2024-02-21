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Новичок «Ростова» Умар Сако: было бы неплохо мне получить российское гражданство

Новичок «Ростова» Умар Сако: было бы неплохо мне получить российское гражданство
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Защитник «Ростова» Умар Сако высказался о переходе в российский клуб, а также ответил на вопрос о возможном получении гражданства Российской Федерации.

«Почему принял решение перейти в «Ростов»? Это один из самых больших клубов России, у него высокие амбиции. Я в этом клубе буду прогрессировать и расти. У меня было много предложений от различных клубов, но «Ростов» для меня был лучшим вариантом. Адаптация здесь проходит у меня отлично.

Интересно ли было бы мне получить российское гражданство? Да, было бы неплохо мне получить российское гражданство. Но выступать за сборную России я не смогу, так как выходил на поле за свою сборную Кот-д’Ивуара», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

«Ростов» объявил о переходе 27-летнего Умара Сако из болгарской «Арды» 30 января.

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