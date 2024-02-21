«Это всегда непростое дело». Федотов — о ситуации Чалова с контрактом с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым. Действующее соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до конца декабря 2024 года.

«Это всегда тяжело, когда приходится принимать важное стратегическое решение. Работа ведётся, но это всегда непростое дело. Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе. И если надолго застрять в подвешенном состоянии – быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.