В «Локомотиве» заявили, что не обсуждали вопрос введения налога на легионеров

Председатель совета московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в команде не обсуждали вопрос введения налога на легионеров.

«Мы не обсуждали вопрос введения налога на легионеров. Сейчас практически весь менеджмент находится с командой в ОАЭ. Вернутся специалисты, вместе сядем и посмотрим. Скоропалительно, как только что-то появилось, решения не принимаю. Если эта инициатива в РФС реально существует, то придут в клуб документы. Мы их посмотрим, изучим и своё мнение выскажем», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось о возможном введении налога на легионеров в РПЛ. Такая инициатива будет рассмотрена либо на следующий сезон, либо через сезон. В 2022 году появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера.