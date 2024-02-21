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Масалитин: Гинер является лучшим президентом в нашем футболе

Масалитин: Гинер является лучшим президентом в нашем футболе
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что Евгений Гинер является лучшим президентом в российском футболе.

«Гинер проделал очень хорошую работу. Часто всё зависело не только от него, а от многих других факторов. Были отличные времена, чего стоит только Кубок УЕФА. Это вообще феноменальный результат. Сейчас в клубе всё немного изменилось, пришли другие люди. Может, былого влияния на команду он не оказывает. Он вообще лучший президент в нашем футболе», — приводит слова Масалитина «Евро-футбол».

Гинер возглавил армейский клуб в 2001 году. С тех пор под его руководством ЦСКА выиграл один раз Кубок УЕФА, шесть раз – чемпионат России, восемь раз – Кубок России и семь раз – Суперкубок России.

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