Масалитин: Гинер является лучшим президентом в нашем футболе

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что Евгений Гинер является лучшим президентом в российском футболе.

«Гинер проделал очень хорошую работу. Часто всё зависело не только от него, а от многих других факторов. Были отличные времена, чего стоит только Кубок УЕФА. Это вообще феноменальный результат. Сейчас в клубе всё немного изменилось, пришли другие люди. Может, былого влияния на команду он не оказывает. Он вообще лучший президент в нашем футболе», — приводит слова Масалитина «Евро-футбол».

Гинер возглавил армейский клуб в 2001 году. С тех пор под его руководством ЦСКА выиграл один раз Кубок УЕФА, шесть раз – чемпионат России, восемь раз – Кубок России и семь раз – Суперкубок России.