Араухо прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи»

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо подвёл итоги ничейного результата в матче с «Наполи» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

«Это обидная ничья, мы не можем быть удовлетворены. Мы отправимся домой очень расстроенными из-за итогового счёта. Я действительно верю, что мы могли выиграть. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 30 минут. «Наполи» — сильная команда, но теперь они они приедут в гости, и мы сделаем всё возможное, чтобы пройти в четвертьфинал. Сегодня вечером мы показали, что являемся конкурентоспособной командой», — приводит слова Араухо официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами пройдёт 12 марта в столице Каталонии.

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