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Президент «Урала»: в зимнее трансферное окно усилили не все позиции, которые хотели

Президент «Урала»: в зимнее трансферное окно усилили не все позиции, которые хотели
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу клуба на рынке в зимнее трансферное окно.

«Пока не скажу кого, но кого-то мы ещё можем сегодня заявить. В зимнее трансферное окно усилили не все позиции, которые хотели. Хотели нападающего, но не получилось», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Урал» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства команда Виктора Гончаренко сыграет с «Ахматом» на выезде. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени. Отметим, что в январе «Урал» приобрёл у БАТЭ вингера Артёма Концевого.

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