Безруков: вылет «Рубина» в Первую лигу — трагедия, но из него тоже можно извлечь пользу

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о вылете команды из РПЛ несколькими сезонами ранее.

«Вылет «Рубина» в Первую лигу стал трагедией для болельщиков, но из всего можно извлечь пользу. Много людей стало ходить на наши матчи, потому что в Первой лиге не было Fan ID. Там мы увидели другие города, когда ездили на гостевые игры. Это тоже опыт. Клуб сделал всё, чтобы скорее вернуться в РПЛ», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Рубин» вылетел в Первую лигу в позапрошлом сезоне. Позже казанский клуб выиграл Первую лигу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ на момент зимнего перерыва.