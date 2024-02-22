Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Безруков: вылет «Рубина» в Первую лигу — трагедия, но из него тоже можно извлечь пользу

Безруков: вылет «Рубина» в Первую лигу — трагедия, но из него тоже можно извлечь пользу
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о вылете команды из РПЛ несколькими сезонами ранее.

«Вылет «Рубина» в Первую лигу стал трагедией для болельщиков, но из всего можно извлечь пользу. Много людей стало ходить на наши матчи, потому что в Первой лиге не было Fan ID. Там мы увидели другие города, когда ездили на гостевые игры. Это тоже опыт. Клуб сделал всё, чтобы скорее вернуться в РПЛ», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Рубин» вылетел в Первую лигу в позапрошлом сезоне. Позже казанский клуб выиграл Первую лигу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ на момент зимнего перерыва.

Материалы по теме
«Многие даже не замечали проблемы Слуцкого». Защитник «Рубина» рушит стереотипы
Эксклюзив
«Многие даже не замечали проблемы Слуцкого». Защитник «Рубина» рушит стереотипы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android