Заместитель гендиректора «Краснодара» поздравил клуб с 16-летием

Заместитель генерального директора «Краснодара» Нурбий Хакунов поздравил клуб с 16-летием.

«Поздравляю всех работников «Краснодара», футболистов и академию с такой памятной датой! Пожелаю, чтобы мы так же динамично развивались, как все предыдущие годы», — сказал Хакунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, инициатором создания и владельцем клуба является бизнесмен Сергей Галицкий. Профессиональный статус «Краснодар» получил в феврале 2008 года и начал выступать во втором дивизионе. Первый официальный матч «быки» провели 12 апреля 2008 года в Таганроге на стадионе «Торпедо», сыграв вничью 0:0 с клубом «Ника». В сезоне-2013/2014 и кампании-2022/2023 «Краснодар» добирался до финала Кубка России, но оба раза проиграл решающие матчи. Трижды «быки» становились бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги.

Первый круг сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.