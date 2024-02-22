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Клопп — о травмах в «Ливерпуле»: новостей нет, ситуация не из лучших

Клопп — о травмах в «Ливерпуле»: новостей нет, ситуация не из лучших
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что у него нет новостей о состоянии травмированных игроков своей команды. Наставник мерсисайдцев назвал сложной ситуацию, в которой оказались «красные».

«Новостей нет. Ситуация не из лучших, а впереди у нас много важных матчей. Не знаю, как и что будет, мы идём вперёд день за днём. Но я и после «Брентфорда» не знал, что ситуация будет такой, какая она сейчас. Так что посмотрим. Единственное, что я могу сказать, так это то, что, пока у нас будет 11 игроков, мы будем пробовать. Это всё, что я могу обещать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, 25 февраля на «Уэмбли» «Ливерпуль» сыграет в финале Кубка английской лиги с «Челси». Накануне мерсисайдцы обыграли «Лутон» (4:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

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