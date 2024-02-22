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Аршавин: в FIFA я не играл, только в футбольный менеджер, где нажимаешь одну кнопку

Аршавин: в FIFA я не играл, только в футбольный менеджер, где нажимаешь одну кнопку
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин рассказал о своём опыте игры в виртуальный футбол после церемонии открытия Игр будущего, которая накануне прошла в Казани.

«Я в симулятор не играл, только в менеджер, где нажимаешь одну кнопку, и результат сразу показывает. Поэтому, естественно, необычно. Плюс результаты складываются, ты можешь быть плохим на поле, но хорошим в виртуальной игре, это даёт тебе преимущество. Мне просто интересно и любопытно посмотреть, как это будет», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата».

Отметим, что Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.

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