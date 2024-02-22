Экс-тренер «Краснодара»: в 2008 году было видно, что команда будет бороться за чемпионство

Бывший тренер «Краснодара» Владимир Волчек рассказал, какие были амбиции у клуба Сергея Галицкого в 2008 году, сразу после создания.

«В 2008 году у «Краснодара» была достаточно дружная команда. Нам удалось собрать молодых ребят, которые из Второй лиги доросли до РПЛ: Дорожкин, Татарчук, Фаттулаев. Команда комплектовалась на перспективу, а не на один сезон, чтобы футболисты могли прогрессировать. Работа была кропотливая. С января 2008 года команда была заявлена во Вторую лигу, а в августе 2007 мы начали комплектовать команду по всему Краснодарскому краю, провели три селекционных сбора, поэтому к январю коллектив был собран.

16 лет назад можно было представить, что «Краснодар» будет одним из главных претендентов на чемпионство. Всё строилось фундаментально: команда, тренировочная база в «Четуке», в перспективе шикарный стадион, который сейчас мы видим в центре Краснодара. Было видно, что всё к этому идёт, нужно только время для реализации. Так как Галицкий делал всё планомерно, эта команда пришла к борьбе за золотые медали», — сказал Волчек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом страны последние пять сезонов подряд. На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков после 18 туров и опережают ближайшего преследователя, «Зенит», на два очка.