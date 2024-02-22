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Таранов: у Жорже в ЦСКА был более ярко выраженный футбол, чем у Газзаева

Таранов: у Жорже в ЦСКА был более ярко выраженный футбол, чем у Газзаева
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов прокомментировал новость о кончине экс-тренера армейцев Артура Жорже. Специалист ушёл из жизни сегодня, 22 февраля 2024 года, в возрасте 78 лет.

«Я шокирован этой новостью. Это печальное известие. К сожалению, в ЦСКА я его не застал. Но слышал о нём, что он очень хороший тренер. Он находил подход к молодым игрокам. Тот же Юра Жирков при нём освоился в команде.

Лично его не знаю, очно не беседовали. Но могу сказать, что при нём был коллективный футбол, более ярко выраженный, чем при Валерии Георгиевиче Газзаеве. Газзаев больше делал упор на физику, а тут был португальский стиль. Очень жаль. Выражаю свои соболезнования родственникам», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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