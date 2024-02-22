ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Артура Жорже

Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Артура Жорже, о кончине которого стало известно сегодня, 22 февраля.

«Сегодня в возрасте 78 лет ушёл из жизни бывший главный тренер ПФК ЦСКА Артур Жорже. Португальский специалист возглавлял нашу команду с 2003 по 2004 год. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России (2004). Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким тренера», — сказано в сообщении ЦСКА, опубликованном в телеграм-канале.

В 20 матчах под руководством Жорже ЦСКА одержал девять побед, после чего португальца уволили. Тренерскую карьеру Жорже завершил в возрасте 69 лет. Помимо ЦСКА, он возглавлял «Бенфику», сборные Камеруна, Швейцарии и Португалии, «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.