Максим Деменко: секрет успеха «Краснодара» — в Сергее Галицком

Бывший футболист Максим Деменко высказался о чемпионских амбициях «Краснодара» и роли владельца клуба Сергея Галицкого.

«Самое главное «Краснодару» — это постараться в 2024 году стать каким-то образом чемпионом России. Много бился Сергей Николаевич. Самое главное — это процветания клубу, здоровья непосредственно Сергею Николаевичу, чтобы он радовал клуб долголетием.

Секрет успеха клуба прежде всего в самом руководителе, который действительно организовал такой потрясающий клуб, в который ещё не верили. Но мы же увидели настоящий «Краснодар», который играл уже в еврокубках, в Лиге чемпионов. Мы увидели действительно потрясающий стадион, эту атмосферу. То, что создаёт сегодня Сергей Николаевич для «Краснодара», для города, такой большой праздник. Этот секрет, заложенный в фундаменте того человека, который выстроил то, что он хотел.

Чтобы завоевать чемпионство, не хватает везения и футболистов, усиления, спонсоров. Всегда тяжело бороться с грандами, тем более много лет проходит чтобы стать чемпионом. «Краснодар» имел все шансы в прошлые года, но не получалось. Конечно, бороться с тем же «Зенитом», даже со «Спартаком» тяжело. По крайней мере, Сергей Николаевич стал стараться, чтобы создать действительно настоящую, боевую команду, которая на протяжении многих лет ниже пятого места вообще не опускается. Уже дважды в финале Кубка России играли», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.