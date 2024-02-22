«Наши компьютерщики в порядке». Аршавин — о шансах России выиграть ЧМ по фиджитал-футболу

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос о шансах сборной России выиграть чемпионат мира по фиджитал-футболу. Отметим, что сейчас в Казани проходят Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.

«Будет ли у сборной России по фиджитал-футболу больше шансов выиграть чемпионат мира, чем у основной? Ну я знаю, что наши компьютерщики в порядке. Не знаю, что насчёт симуляторов, но здесь, конечно, шансов будет больше. Если минька выигрывает, пляжка выигрывает, то чем меньше поле, тем лучше играем.

Кто из игроков РПЛ мог бы оказаться в фиджитал-сборной? Я не знаю, я же с ними не общаюсь, не знаю, кто там хорошо в это играет.

Является ли фиджитал-футбол опасностью для классического? Нет. Будем ли ограничивать ребят в академии в фиджитал-футболе? Ну сейчас из соревнований только одна такая программа, я не знаю, проводятся ли ещё соревнования в таком же формате, по-моему, нет», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».