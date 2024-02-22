Ивица Олич отреагировал на смерть экс-тренера ЦСКА Артура Жорже

Бывший футболист и тренер ПФК ЦСКА Ивица Олич отреагировал на новость о смерти Артура Жорже, который возглавлял команду в период с 2003 по 2004 год.

«Артур Жорже не так долго работал с нами в ЦСКА, но с другими клубами и сборными он добивался успехов. Это говорит о том, каким Артур был тренером. Выражаю свои соболезнования его семье!

Когда Жорже приехал в Россию, ему было нелегко, потому что в то время иностранный тренер был редкостью. Возможно, поэтому он мало тренировал ЦСКА», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, тренерскую карьеру Жорже завершил в возрасте 69 лет. Помимо ЦСКА, он возглавлял «Бенфику», сборные Камеруна, Швейцарии и Португалии, «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.