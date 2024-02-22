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Министр спорта РФ отреагировал на предложение Аршавина сделать отечественный аналог FIFA

Министр спорта РФ отреагировал на предложение Аршавина сделать отечественный аналог FIFA
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Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на предложение бывшего футболиста «Зенита» и национальной команды Андрея Аршавина создать аналог компьютерного симулятора FIFA (сейчас — EA FC).

«Я готов, и Министерство спорта готово участвовать в этом проекте. Я считаю, да, это важно – создание национального продукта. Тем более отечественная школа футбола имеет многолетние традиции. У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для того, чтобы привлечь людей в спорт, с одной стороны, – и, как я уже сказал, это может оказаться полезным и для тех, которые играют в классический футбол», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата».

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