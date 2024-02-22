«Пари НН» объявил о продлении контракта с Калинским

Полузащитник Николай Калинский подписал новый контракт с «Пари Нижний Новгород», о чём сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Рядом с ним всегда был его надёжный соратник и партнёр – Кирилл Гоцук. Именно в Нижнем родилась эта легендарная связка. Недаром болельщики на трибунах говорят: «Калинский подаёт – Гоцук забивает!» Даже на подписании контракта неразлучные друзья были вместе! За время, проведённое в команде, мастер «стандартов» стал настоящим любимцем нижегородских болельщиков. Пожелаем Николаю новых побед и забитых голов за «Пари Нижний Новгород»!» — написала клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что Николай Калинский выступает за «Нижний Новгород» с 2020 года. Он вместе с клубом вышел из Первой лиги в РПЛ. Футболист провёл в составе «Пари НН» 110 матчей и записал на свой счёт 21 гол.

Напомним, сегодня, 22 февраля, — последний день зимнего трансферного окна в чемпионате России.