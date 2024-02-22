«Эндрик хочет быть похожим на Федерера и Надаля». PR-менеджер — об имидже игрока

Фабио Вольфф, PR-менеджер нападающего «Палмейраса» Эндрика, который летом перейдёт в «Реал», назвал спортсменов-ориентиров для своего клиента в плане имиджа.

«Я работаю с Эндриком с января 2022 года. Я сразу увидел в этом юном спортсмене потенциал и талант. Футболисту нужно создать бренд, а для этого важно постоянно делать правильный выбор. Это путь, создающий наследие.

Нашей целью было и остаётся сделать так, чтобы его имидж был блестящим на поле и за его пределами, как у теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Нам нужно создать отличный имидж Эндрику», — приводит слова Вольффа Marca.

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«Реал» купил «Эндрика» у «Палмейраса» за € 45 млн. Бразилец прибудет в расположение мадридского клуба предстоящим летом. В прошлом сезоне форвард провёл за «Палмейрас» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.