PR-менеджер Эндрика: Криштиану Роналду — кумир бразильца

Фабио Вольфф, PR-менеджер нападающего «Палмейраса» Эндрика, который летом перейдёт в «Реал», раскрыл имя кумира своего клиента.

«Кумир Эндрика? Криштиану Роналду – как на поле, так и за его пределами. Он ориентируется и продолжает ориентироваться на португальца.

Вопрос одежды был делом Эндрика и делом его семьи. Посмотрите на Пеле. Мой клиент никого не копирует, он хочет быть самим собой. Сравнения естественны, это нормально, но он хочет быть Эндриком, и мы над этим усиленно работаем», — приводит слова Вольффа Marca.

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«Реал» купил «Эндрика» у «Палмейраса» за € 45 млн. Бразилец прибудет в расположение мадридского клуба предстоящим летом. В прошлом сезоне форвард провёл за «Палмейрас» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.