Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

PR-менеджер Эндрика: Криштиану Роналду — кумир бразильца

PR-менеджер Эндрика: Криштиану Роналду — кумир бразильца
Аудио-версия:
Комментарии

Фабио Вольфф, PR-менеджер нападающего «Палмейраса» Эндрика, который летом перейдёт в «Реал», раскрыл имя кумира своего клиента.

«Кумир Эндрика? Криштиану Роналду – как на поле, так и за его пределами. Он ориентируется и продолжает ориентироваться на португальца.

Вопрос одежды был делом Эндрика и делом его семьи. Посмотрите на Пеле. Мой клиент никого не копирует, он хочет быть самим собой. Сравнения естественны, это нормально, но он хочет быть Эндриком, и мы над этим усиленно работаем», — приводит слова Вольффа Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал» купил «Эндрика» у «Палмейраса» за € 45 млн. Бразилец прибудет в расположение мадридского клуба предстоящим летом. В прошлом сезоне форвард провёл за «Палмейрас» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.

Материалы по теме
Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду до Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android