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Канчельскис: РФС создаёт искусственные условия — нужна здоровая конкуренция с легионерами

Канчельскис: РФС создаёт искусственные условия — нужна здоровая конкуренция с легионерами
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном введении в РПЛ налога на легионеров со следующего сезона. Ранее данную задумку изложил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«В РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают. Нашим молодым игрокам нужна здоровая конкуренция с легионерами. Кого этим законом собираются поддерживать? Скоро штаны им будем поддерживать. Играет лучше — выходит в старте. Хуже — в запасе сидит. Велосипед уже давно изобрели. Постоянно удивляем кого-то, а сами нигде. Те, кто рассматривает подобные законы, не понимают, что это всё неправильно. Они создают искусственные условия. Всё должно идти естественным путём. Этот закон никак не улучшит положение дел», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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