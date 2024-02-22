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«Рубин» арендовал сербского вингера Биеловича

«Рубин» арендовал сербского вингера Биеловича
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Сербский вингер Лука Биелович стал игроком «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Фото: vk.com/fcrk

«Добро пожаловать, Лука!» — написано в заявлении «Рубина».

Предыдущим клубом 22-летнего футболиста был сербский «Спартак Суботица». Вингер перешёл в «Рубин» на правах аренды сроком до конца нынешнего сезона. Соглашение будет включать в себя опцию выкупа. Биелович будет выступать в составе казанцев под 77-м игровым номером. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Биелович является воспитанником клуба «Спартак Суботица». В нынешнем сезоне атакующий игрок провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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