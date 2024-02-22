Хавбек «Интера» Чалханоглу в 30 лет достиг пиковой трансферной стоимости

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу лишь в 30 лет вышел на пик своей трансферной стоимости, сообщает авторитетный интернет-портал Transfermarkt. По информации источника, рыночная цена за хавбека на данный момент варьируется в районе € 40 млн.

На протяжении профессиональной карьеры Чалханоглу выступал за такие клубы, как «Карлсруэ», «Гамбург», «Байер» и «Милан». Турок перешёл в «Интер» на правах свободного агента в июле 2021 года.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провёл за «нерадзурри» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

Ранее Чалханоглу попал в список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов УЕФА.