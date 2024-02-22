Инструктор Академии РФС: мы не называем Мостового Царём во время обучения на тренера

Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию и бывший вратарь французского «Страсбура» Александр Венцель высказался о том, как проходит обучение Александра Мостового на тренера. Он признался, что может представить Мостового главным тренером какого-нибудь клуба, но для этого Александру необходим хороший тренерский штаб. Также Венцель рассказал, как Мостового называют на тренерских курсах.

«Могу ли я представить Мостового главным тренером? Почему нет? Нормальный вариант. Но есть важный момент: в какой роли Мостовой будет куда-то заходить. Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб, который не всегда будет говорить тебе «да-да», но и когда-то не соглашаться.

Называют ли его Царём в академии РФС? Нет, так не называют. Александр, Алекс», — приводит слова Венцеля «РБ Спорт».