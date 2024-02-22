Александр Сторожук: поздравляю «Краснодар» с днём рождения — слежу и переживаю

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук поздравил клуб с 16-летием.

«Краснодар» — это сразу ассоциация с Сергеем Николаевичем Галицким, которому я желаю сил и здоровья от всей души. Что касается клуба, то желаю идти к своей цели. Уверен, рано или поздно при том отношении, которое в клубе есть, всё сбудется. Касательно академии, то желаю развития, готовить детей для основной команды. Уже есть Сперцян, Черников, Сафонов, Волков, Кокшаров — это плоды академии. За столь небольшой срок это большое достижение.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, потому что это важная составляющая. То, как поддерживают «Краснодар» я по себе знаю. Это тоже их большая заслуга. Поздравляю клуб с днём рождения. Слежу и переживаю. Горжусь, когда выигрывают и расстраиваюсь, когда проигрывают. Все вместе мы есть сейчас и навсегда останемся», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков после 18 туров и опережают ближайшего преследователя, «Зенит», на два очка.