Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Сторожук: поздравляю «Краснодар» с днём рождения — слежу и переживаю

Александр Сторожук: поздравляю «Краснодар» с днём рождения — слежу и переживаю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук поздравил клуб с 16-летием.

«Краснодар» — это сразу ассоциация с Сергеем Николаевичем Галицким, которому я желаю сил и здоровья от всей души. Что касается клуба, то желаю идти к своей цели. Уверен, рано или поздно при том отношении, которое в клубе есть, всё сбудется. Касательно академии, то желаю развития, готовить детей для основной команды. Уже есть Сперцян, Черников, Сафонов, Волков, Кокшаров — это плоды академии. За столь небольшой срок это большое достижение.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, потому что это важная составляющая. То, как поддерживают «Краснодар» я по себе знаю. Это тоже их большая заслуга. Поздравляю клуб с днём рождения. Слежу и переживаю. Горжусь, когда выигрывают и расстраиваюсь, когда проигрывают. Все вместе мы есть сейчас и навсегда останемся», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате России. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков после 18 туров и опережают ближайшего преследователя, «Зенит», на два очка.

Материалы по теме
Экс-тренер «Краснодара»: в 2008 году было видно, что команда будет бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android