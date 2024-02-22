Игрок «Крыльев» Костанца: хотелось бы сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, что хотел бы сыграть на чемпионате мира в составе сборной Бразилии.

«Моя цель — развиваться, показывать каждый день наилучшие результаты. Серьёзно очень хотелось бы сыграть за сборную на чемпионате мира. Можно ли получить вызов в сборную Бразилии из «Крыльев»? Очень сложно. Сейчас даже лучшие бразильские игроки не вызываются в команду. Например, Малком», — приводит слова Костанцы издание «РБ Спорт».

Фернандо 25 лет, за «Крылья Советов» бразильский хавбек выступает с января 2022-го. Действующий контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 3 млн. В нынешнем сезоне Костанца провёл 18 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Крылья Советов» первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 завершили на шестом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.