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Тарханов предложил чествовать чемпионов РПЛ в Кремле

Тарханов предложил чествовать чемпионов РПЛ в Кремле
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов предложил приглашать чемпионом Российской Премьер-Лиги на торжественный приём в Кремль. По его ловам, это может стать отличной традицией, так как футболисты получат шанс лично познакомиться с президентом. В то же время Тарханов отметил, что пока у представителей Кремля, вероятно, нет времени для подобных встреч с футболистами.

«Президент всегда приглашал олимпийцев в Кремль, но про футболистов не слышал. Чемпионов РПЛ можно тоже там чествовать. Это может стать хорошей традицией.

Футболисты могут лично познакомиться с президентом. Шанс пообщаться, задать друг другу вопросы. Но пока, видимо, нет времени на такие встречи. Кремль — сердце нашей родины. Будет символично», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, из-за выборов президент РФ 21-тур чемпионата России будет перенесён с марта на конец апреля.

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