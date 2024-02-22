Шишкин высказался о борьбе за чемпионство РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»

Бывший защитник «Краснодара» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о соперничестве за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги между «быками» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Как показывает первая часть сезона, всё возможно. Важный момент — дистанция. «Краснодар» имеет хороший состав. Если не будет никаких травм, подводных течений, то в целом они смогут побороться с «Зенитом» и навязать конкуренцию», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, после завершения первой части нынешнего чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, сине-бело-голубые заработали 36 очков и располагаются на второй строчке.