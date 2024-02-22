Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Вильярреалом» в Ла Лиге

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку своей команды на матч 26-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится завтра, 23 февраля. Об этом информирует официальный аккаунт «Реала Сосьедад» в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начнётся в 23:00 мск.

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После 25 туров Ла Лиги «Реала Сосьедад» набрал 40 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» заработал 26 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Захарян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.