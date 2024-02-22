«Карабах» — «Брага»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и португальская «Брага». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступит Георги Кабаков. Матч начнётся в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Карабах» обыграл «Брагу» со счётом 4:2. В той встрече в составе «Карабаха» голами отметились полузащитник Марко Янкович, хавбек Жунинью, а нападающий Абделла Зубир оформил дубль. За «Брагу» голами отметились форвард Симон Банза и полузащитник Жоау Моутинью.
После первого матча 1/16 финала Лиги Европы нападающий «Карабаха» Абделла Зубир был признан игроком недели в этом турнире.
- 22 февраля 2024
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