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«Карабах» — «Брага»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

«Карабах» — «Брага»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45
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Сегодня, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и португальская «Брага». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступит Георги Кабаков. Матч начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Карабах» обыграл «Брагу» со счётом 4:2. В той встрече в составе «Карабаха» голами отметились полузащитник Марко Янкович, хавбек Жунинью, а нападающий Абделла Зубир оформил дубль. За «Брагу» голами отметились форвард Симон Банза и полузащитник Жоау Моутинью.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 4
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Янкович – 21'     1:1 Банза – 44'     1:2 Зубир – 54'     1:3 Жунинью – 65'     1:4 Зубир – 69'     2:4 Моутинью – 90+1'    

После первого матча 1/16 финала Лиги Европы нападающий «Карабаха» Абделла Зубир был признан игроком недели в этом турнире.

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