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Александр Медведев ответил, почему «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки

Александр Медведев ответил, почему «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об исключении защитника Марио Фернандеса из заявки клуба на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Вывод Марио Фернандеса из заявки «Зенита» на матчи РПЛ носит чисто формальный характер», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпмоната» Александром Ершовым.

Фернандес перешёл в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала» минувшим летом за € 365 тыс. В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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