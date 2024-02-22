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«Краснодар» обыграл «Торпедо» в контрольном матче на сборах

«Краснодар» обыграл «Торпедо» в контрольном матче на сборах
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Сегодня, 22 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Краснодар» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби, ОАЭ. Встреча проходила в закрытом режиме, а стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 56'     1:1 Иваньков – 76'     2:1 Кордоба – 90'    

В первом тайме командам не удалось поразить ворота друг друга. В втором тайме «быки» смогли отличиться дважды. Мячи на свой счёт записали Мозес Кобнан и Джон Кордоба, поразивший ворота соперника на 90-й минуте. В составе «Торпедо» гол забил Александр Иваньков.

Напомним, после завершения первой части нынешнего чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.

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