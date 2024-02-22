«Марсель» — «Шахтёр»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЛЕ начнётся в 23:00

Сегодня, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся французский «Марсель» и украинский «Шахтёр». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Германии. Его ассистенты — Кристиан Гиттельман и Марк Борш. Матч начнётся в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между этими командами завершился ничьей (2:2). В той встрече в составе «Шахтёра» голами отметились защитник Николай Матвиенко и полузащитник Эгиналдо. За французский клуб голами отметились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник Илиман Ндиайе.
После первого матча защитник «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший за московский «Спартак», выразил разочарование в связи с тем, что его команда не смогла добыть победу.
- 22 февраля 2024
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