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Украинские клубы показали худший результат в еврокубковом сезоне за последние 16 лет

Украинские клубы показали худший результат в еврокубковом сезоне за последние 16 лет
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В ночь на 23 февраля завершился ответный матч в рамках 1/16 Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтёром». По сумме двух встреч французский клуб прошёл дальше. Таким образом, в еврокубковых турнирах не осталось ни одной украинской команды.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
Шахтёр
Украина
0:1 Судаков – 12'     1:1 Обамеянг – 23'     2:1 Сарр – 74'     3:1 Кондогбиа – 81'    

За весь сезон украинские клубы набрали 20,5 очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Это худший результат для Украины со времён сезона-2007/2008.

Таким образом, украинский чемпионат продолжит находиться на 18-м месте в таблице коэффициентов, из-за чего в сезоне-2025/2026 Украину в еврокубках будут представлять не пять, а четыре клубов. Это произойдёт в соответствии с сокращением еврокубковой квоты, а конкретно в Лиге чемпионов страну будет представлять лишь один клуб, а не два.

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