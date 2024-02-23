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Стала известна реакция игроков «Баварии» на новость об уходе Тухеля

Стала известна реакция игроков «Баварии» на новость об уходе Тухеля
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Игроки «Баварии» с большим удивлением отреагировали на новость об уходе главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, игроки высоко ценят Тухеля как профессионала, несмотря на то, что отношения между тренером и командой не являются тёплыми. Однако игроки «Баварии» оценивают менеджера как хорошего тактика. Некоторые футболисты даже жалеют об уходе немца.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт менеджера, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

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